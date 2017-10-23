全球金市：金价缩减跌幅，此前触及逾两周低位

* 金价缩减跌幅

* 美股下跌，因投资者在本周企业发布第三季季报前锁定利润

* 投机客连续第五周减少黄金净多头头寸

路透纽约/伦敦10月23日 - 金价周一触及逾两周低位后缩减跌幅，因技术信号扶助抵消美元走强和股市早盘上涨带来的压力。

1853 GMT，现货金下跌0.01%，报每盎司1,280.43美元，在触及10月6日以来最低价1,271.86美元后出现一波技术性买盘，帮助金价缩小跌幅。

美国12月期金收高0.40美元，或0.03%，报每盎司1,280.90美元。

美股早盘上涨，重压金价；股市稍后缩减涨幅，因本周仍有企业将发布第三季业绩，投资者获利回吐。

“新一周开始之际，美元和美股走强，令以美元计价的黄金进一步失宠，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada在一份公告中称。

日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的众议院选举中大胜，意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略或将延续，提振美元兑日圆升至三个月高位，这也令金价承压。

但盘中晚些时候，“人们买入，金价触及100日移动均线切入位，之后止损买盘被激发，”一位美国贵金属交易员称。

现货银升0.26%，报每盎司17.04美元，稍早触及10月9日以来最低的16.84美元，铂金升0.5%，报每盎司924.90美元，钯金跌1.6%，报每盎司959.20美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)