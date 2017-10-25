全球金市：金价转升，此前触及两周半低位

* 朝鲜外交官称应严肃对待该国外务相的核警告 * 美联储主席一职的竞争者泰勒被认为是鹰派人物 * 美国10年期公债收益率触及七个月高位 * 金价徘徊在100日移动均线附近 路透纽约/伦敦10月25日 - 金价周三在触及两周半低位后持稳，因有 报道称，共和党议员倾向选择泰勒担任下任美国联邦储备理事会(FED/美 联储)主席，驱动美债收益率升至多月高位。 市场认为，斯坦福大学经济学家泰勒将以更快速度升息。 “如果特朗普总统最终选择泰勒，金价可能会大幅下挫，”德国商业 银行分析师在一份报告中称。 市场消化了年内再升息一次，明年升息一次的可能性，但美联储自己 预计明年将升息三次，在泰勒的领导下，升息速度可能会更快。 这令金价承压，但地缘政治风险提振金价从稍早的跌势中反弹。朝鲜 的一位资深外交官称，应严肃对待该国外务相有关可能在太平洋上空进行 大气层核试验的警告。 朝鲜外务相李勇浩在9月美朝紧张局势升温时曾表示，朝鲜可能考虑 在太平洋进行一次威力最大的氢弹爆炸试验。 1817 GMT，现货金 涨0.02%，报每盎司1,276.61美元， 盘中触 及10月6日以来最低的1,271.11美元。 美国12月期金 收高70美分，或0.05%，报每盎司1,279美元。 金价 在位于1,275美元的100日移动均线之上不远处徘徊。 乐观的美国耐久财订单和房屋销售数据提增加了升息理据，帮助将10 年期美债收益率推至3月以来最高，30年期美债收益率至5月以来最高。 现货银 下跌0.06%，报每盎司16.93美元。 铂金 下跌0.22%，报每盎司917.99美元，钯金 下跌0.3% ，报每盎司959.22美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)