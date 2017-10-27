全球金市：现货金持稳，稍早触及三周低点

路透10月27日 - 金价周五基本持平，之前跌至三周低点，因欧洲央行延长购债计划后美元兑欧元上扬。 0115GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,266.10美元。现货金稍早一度触及10月6日以来最低1,265.08美元。 美国12月期金 跌0.2%，报每盎司1,267.50美元。 美元周五高位运行，本周有望上涨；欧元跌至三个月低点，此前欧洲 央行延长购债计划，削弱了2018年升息可能性。 欧洲央行周四延长购债计划，将购债规模减半，朝着退出刺激措施迈 出最大一步。欧洲央行称将从1月份起把每月购债规模减半至300亿欧元， 但将购债计划延长九个月至明年9月底。 美国众议院周四为总统特朗普及共和党领袖寻求的大幅减税铺平了道 路，但只勉强压倒了党内的反对意见，这可能预示未来将有麻烦。 美国政治新闻网站Politico援引一位消息人士称，美国总统特朗普考 虑的美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选剩下只有两人了，分 别为美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)和斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)。另一位消息人士则建议对此也谨慎以待。 路透调查周四显示，2018年金价可能持平，因美国加息前景抑制金价 升势。银价预期再度下调，第三季度表现弱于预期。 路透调查显示，钯价难以维持近期升至1,000美元上方16年高点的势 头，但预计今明两年均价仍将创纪录高位。 周四数据显示，今年9月自香港净流入中国内地的黄金量按月减少8.5 %，连续第二个月下滑，且为三年来最少的一个月。 (完) (编译 李爽/王灿；审校 许娜/戴素萍)