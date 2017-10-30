全球金市：金价上涨，本周央行消息料令金价走势波动

* 金价升高，本周多家央行将做利率决定 * 特朗普将任命美联储主席，鲍威尔被市场看好 * 特朗普前竞选经理遭到指控，打压美元 路透纽约/伦敦10月30日 - 金价周一上涨，本周有一系列央行会议， 美国总统特朗普预计将宣布下任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席人 选，美元小幅走低。 本周黄金将面临一系列风险事件，包括为期两日的美联储政策会议， 周五将发布就业数据，西班牙加泰罗尼亚地区正在经历动荡。 “黄金更主要的是避险投资，因为欧洲资产多样化方面存在风险，” Heraeus Precious Metals高级金属交易员John Lawrence称。 1852 GMT，现货金 涨0.3%，报每盎司1,275.76美元，与上周五 尾盘基本持平，但远高于盘中触及的三周低位1,263.35美元。 美国12月期金 收高5.90美元，或0.5%，报每盎司1,277.70美元 。 日本央行和英国央行本周也将开会考虑利率政策。 美元指数 周一下跌，但仍接近7月中以来的最高水平。 美国政治形势，包括特朗普总统前竞选经理Paul Manafort受到指控 ，重压美元。 持温和立场的美联储理事鲍威尔被普遍认为最有可能在明年2月叶伦 任职到期时接班联储主席。 “美国短债看似没有消化美联储执行‘泰勒规则’...这意味着出现 意外结果的话，美债收益率和美元将走高，风险资产下跌，”SG Forex在 一份公告中称。 “市场认为鲍威尔更有可能，在市场参与者心中，鲍威尔更加中性。 ” 其它贵金属，现货银 涨0.04%，报每盎司16.817美元，铂金X PT=下跌0.16%，报每盎司913美元，现货钯金 下跌0.1%，报每盎司 964.50美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)