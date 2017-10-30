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全球金市：金价上涨，本周央行消息料令金价走势波动
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2017年10月30日 / 晚上8点06分 / 更新于 14 小时内

全球金市：金价上涨，本周央行消息料令金价走势波动

1 分钟阅读

    * 金价升高，本周多家央行将做利率决定
    * 特朗普将任命美联储主席，鲍威尔被市场看好
    * 特朗普前竞选经理遭到指控，打压美元

    路透纽约/伦敦10月30日 - 金价周一上涨，本周有一系列央行会议，
美国总统特朗普预计将宣布下任美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席人
选，美元小幅走低。
    
    本周黄金将面临一系列风险事件，包括为期两日的美联储政策会议，
周五将发布就业数据，西班牙加泰罗尼亚地区正在经历动荡。
    
    “黄金更主要的是避险投资，因为欧洲资产多样化方面存在风险，”
Heraeus Precious Metals高级金属交易员John Lawrence称。
    
    1852 GMT，现货金      涨0.3%，报每盎司1,275.76美元，与上周五
尾盘基本持平，但远高于盘中触及的三周低位1,263.35美元。
    
    美国12月期金      收高5.90美元，或0.5%，报每盎司1,277.70美元
。
    
    日本央行和英国央行本周也将开会考虑利率政策。
    
    美元指数      周一下跌，但仍接近7月中以来的最高水平。
    
    美国政治形势，包括特朗普总统前竞选经理Paul Manafort受到指控
，重压美元。
    
    持温和立场的美联储理事鲍威尔被普遍认为最有可能在明年2月叶伦
任职到期时接班联储主席。
    
    “美国短债看似没有消化美联储执行‘泰勒规则’...这意味着出现
意外结果的话，美债收益率和美元将走高，风险资产下跌，”SG Forex在
一份公告中称。
    
    “市场认为鲍威尔更有可能，在市场参与者心中，鲍威尔更加中性。
”
    
     其它贵金属，现货银      涨0.04%，报每盎司16.817美元，铂金X
PT=下跌0.16%，报每盎司913美元，现货钯金      下跌0.1%，报每盎司
964.50美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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