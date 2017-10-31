全球金市：金价走低，静待众多数据出炉和总统宣布联储主席提名

* 美元有望连涨第二个月

* 新货金有望连跌第二个月

路透纽约/伦敦10月31日 - 金价周二走低，因美元盘中多数时间走强，且在本周多国央行举行会议、美国公布就业数据，以及总统特朗普宣布美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名前，贵金属投资者转趋谨慎。

1840 GMT，现货金下滑0.4%，报每盎司1,270.40美元，有望连续第二个月下跌。

美国12月期金收跌7.20美元，或0.6%，报每盎司1,270.50美元，本月跌1%。

美元持平，最初受强劲的美国数据提振，但有望连涨第二个月。

美联储今日开始举行为期两天的会议，对总统特朗普将会提名美联储理事鲍威尔出任下任联储主席的臆测不断升温。

市场认为，较之斯坦福大学经济学家泰勒等其它热门候选人，鲍威尔的政策立场更偏鸽派。

“美联储内部人士，尽管其立场更偏鸽派，可能对金价不太有利，因为市场会认为，他们是管理货币政策更适合的人选，”CPM Group的管理合伙人Jeffrey Christian说。

这可能会导致美元走强，他补充说，这通常会使以美元计价的黄金对持有其它货币的投资人而言更昂贵。

美联储定于周三美东时间下午2点公布政策声明。

市场人士还在等待英国央行周四举行政策会议和更多的数据出炉，其中包括周五公布的美国非农就业数据。

其它贵金属方面，现货银跌0.7%，报每盎司16.71美元，但本月可能上涨0.5%。现货铂金下滑0.1%，报每盎司915.24美元，本月有望上涨近0.8%。现货钯金攀升1.6%，报每盎司980美元，本月有望急升4.8%。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)