全球金市：金价跌至一周低位，因美国经济数据强劲

* 金价连续第三周下跌 路透纽约/伦敦11月3日 - 金价周五跌至一周低位，因好于预期的美 国其它经济数据超过乏善可陈的就业数据带来的影响，推高美元。 美元 因美国工厂订单和服务业数据强劲而上涨，逆转了稍早因 表现不佳的就业数据引发的跌幅。 1826 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,267.95美元，势将录 得连续第三周周线跌幅。盘中跌至10月27日以来最低的1,265.16美元。 美国12月期金 收跌0.7%，报1,269.20美元。 Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig称，数据整体 上给美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息后明年进一步缓慢升息提 供了理据。 “利率方面的前景仍指向美元升高，所以给黄金带来阻碍。” 受美国经济数据提振，全球股市升高。 全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 周四持金量 下跌0.4%。 同时在亚洲，本周印度和中国消费者的实货需求疲弱，新加坡需求稳 定，但印度的婚礼高峰期季节预计将在未来几周重燃黄金买兴。 现货银 下跌1.7%，报每盎司16.78美元，铂金 跌0.6%， 报919美元，钯金 转升0.2%，报998.10美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)