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全球金市：金价跌至一周低位，因美国经济数据强劲
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2017年11月3日 / 晚上6点58分 / 更新于 13 小时前

全球金市：金价跌至一周低位，因美国经济数据强劲

1 分钟阅读

    * 金价连续第三周下跌

    路透纽约/伦敦11月3日 - 金价周五跌至一周低位，因好于预期的美
国其它经济数据超过乏善可陈的就业数据带来的影响，推高美元。
    
    美元      因美国工厂订单和服务业数据强劲而上涨，逆转了稍早因
表现不佳的就业数据引发的跌幅。
    
    1826 GMT，现货金      下跌0.6%，报每盎司1,267.95美元，势将录
得连续第三周周线跌幅。盘中跌至10月27日以来最低的1,265.16美元。
    
    美国12月期金       收跌0.7%，报1,269.20美元。
    
    Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig称，数据整体
上给美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息后明年进一步缓慢升息提
供了理据。
    
    “利率方面的前景仍指向美元升高，所以给黄金带来阻碍。”
    
    受美国经济数据提振，全球股市升高。
    
    全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust      周四持金量
下跌0.4%。
    
    同时在亚洲，本周印度和中国消费者的实货需求疲弱，新加坡需求稳
定，但印度的婚礼高峰期季节预计将在未来几周重燃黄金买兴。
    
    现货银      下跌1.7%，报每盎司16.78美元，铂金      跌0.6%，
报919美元，钯金      转升0.2%，报998.10美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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