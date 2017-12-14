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全球金市：金价小涨，美元持稳
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#亚洲
December 14, 2017 / 1:34 AM / a day ago

全球金市：金价小涨，美元持稳

1 分钟阅读

    路透12月14日 - 金价在周四盘初小涨，美元大致持平。美元上日大跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如市场预期升息，并维持利率前景展望不变。
    
    0123 GMT，现货金      涨0.15%，报每盎司1,257.11美元，上日则涨近1%。
    
    美国期金       涨近1%至1,260.60美元。

    美元指数      基本持平，周三下跌0.7%。        
    
    美联储周三升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决
策者预计短期内美国经济将加速增长。            
    
    美国11月基础消费者通胀率下降，受制于医疗保健成本疲弱以及服装
价格创将近20年来最大降幅，这可能影响到明年美联储升息的速度。            
    
    欧洲央行周四可能上调部分经济预估，讨论对维持目前超宽松水平货
币政策的承诺做一些调整，但最终仍会重申其政策立场。
    
    美国国会的共和党议员周三就最终的税改立法达成一致，为下周对整
体计划进行最终表决铺平了道路。这项立法将把美国企业税率降至21%，
并调降富裕人群的税率。            
    
    美国白宫一位官员周三称，在朝鲜(北韩)改善其行为前，不会同该国
举行谈判。这让人对美国国务卿蒂勒森作出的愿意不预设条件随时开始谈
判的提议有所质疑。            (完) (编译 侯雪苹/王丽鑫；审校 龚芳/张涛)

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