全球金市：金价小涨，美元持稳

路透12月14日 - 金价在周四盘初小涨，美元大致持平。美元上日大跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如市场预期升息，并维持利率前景展望不变。 0123 GMT，现货金 涨0.15%，报每盎司1,257.11美元，上日则涨近1%。 美国期金 涨近1%至1,260.60美元。 美元指数 基本持平，周三下跌0.7%。 美联储周三升息25个基点，但维持未来几年的利率预估不变，尽管决 策者预计短期内美国经济将加速增长。 美国11月基础消费者通胀率下降，受制于医疗保健成本疲弱以及服装 价格创将近20年来最大降幅，这可能影响到明年美联储升息的速度。 欧洲央行周四可能上调部分经济预估，讨论对维持目前超宽松水平货 币政策的承诺做一些调整，但最终仍会重申其政策立场。 美国国会的共和党议员周三就最终的税改立法达成一致，为下周对整 体计划进行最终表决铺平了道路。这项立法将把美国企业税率降至21%， 并调降富裕人群的税率。 美国白宫一位官员周三称，在朝鲜(北韩)改善其行为前，不会同该国 举行谈判。这让人对美国国务卿蒂勒森作出的愿意不预设条件随时开始谈 判的提议有所质疑。 (完) (编译 侯雪苹/王丽鑫；审校 龚芳/张涛)