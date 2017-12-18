全球金市：金价续升，因美国税改议案忧虑打压美元

* 铂金触及12月6日以来最高

* 铂金1月、2月可能上涨－分析师

路透纽约/伦敦12月18日 - 金价周一小涨，因美国税改议案能否通过立法的不确定性重压美元。而一位分析师称，黄金在明年初可能面临新的阻力。铂金跳升2%，因投资者回补空头头寸。

1840 GMT，现货金上涨0.53%，报每盎司1,261.87美元，盘中触及12月6日以来最高1,263.98美元。

美国2月期金收涨8美元，或0.6%，报每盎司1,265.50美元。

现货铂金跳升1.8%，报每盎司909.25美元，盘中升至12月6日以来最高915美元。

美元指数走低，使以美元计价的黄金对于持有其他货币的投资者更便宜。

“如果税改议案通过，我们认为金价将会走低，”U.S. Bank Wealth Management的高级投资策略师Rob Haworth说，“这一定会带动经济加速增长，使美联储有更多利率正常化的空间。这应该给金市投资者构成阻力。”

“如果税改议案未能通过，将有一定的理由相信存在一定的政治风险，因为这出乎市场的意料，将会给金价提供一定的支撑，”Haworth补充说。

主要共和党议员预计国会将在本周通过税改议案，众议院和参议院最早在周二进行投票。

其它贵金属中，铂金触及一周半高位。

由于前一交易日急升了1.7%，铂金势将创1月以来最大两日涨幅。

现货银上扬0.4%，报每盎司16.12美元，盘中升至近两周高位16.17美元。

现货钯金跌0.6%，报每盎司1,017美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)