全球金市：金价走低，因楼市数据推高美国公债收益率

* 金价在2017年最后一个季度陷于狭窄区间内

* 全球最大黄金上市交易基金周一报告持金量减少7.1吨

路透纽约/伦敦12月19日 - 金价周二走低，因11月楼市数据强劲，推高美国公债收益率。美元走软也未能提振金价。

市场人士在假日季来临前谨慎交投，不愿大举押注。今年第四季金价有望创10年来最窄季度交易区间。

1849 GMT，现货金跌0.04%，报每盎司1,260.86美元，稍早触及近两周高位1,265.20美元。美国2月期金收跌1.30美元，或0.1%，报每盎司1,264.20美元。

美国公债收益率触及日高，收益率曲线走陡，因美国11月房屋开工意外增加。

“这推高公债收益率，并进而推升美元，”不过，美元稍后回落，道明证券的商品策略部主管Bart Melek说。

公债收益率上涨，使无息黄金对投资者的吸引力减弱。公债收率攀升通常还会推高美元，但“投资者在节日长周末前调整头寸，因此，目前存在一定的不确定性，”Melek说。

对美国税改立法能否通过的谨慎情绪重压美元，交易商称。国会看似肯定能通过税改立法。

美元兑欧元走软，因投资者谨慎看待，如税改立法获得批准，将给经济带来多大的提振。

全球最大黄金上市交易基金的持金量周一减少7.1吨，为7月底以来最大单日净流出，使年度净流入降至15吨。

现货银跌0.5%，报每盎司16.05美元，盘中触及两周高位16.22美元。

现货铂金上扬0.8%，报每盎司914美元，稍早触及两周高位919.40美元，过去两个交易日累积攀升近30美元。

现货钯金跳涨0.6%，报每盎司1,023.95美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)