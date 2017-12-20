全球金市：金价微涨呈区间波动，美国税改获批预期令美元持稳

路透12月20日 - 金价周三微涨，呈区间波动，因美元持稳，市场预期美国政府将通过该国30年来最大规模的税改法案。

0804GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,263.20美元。美国期金涨0.2%至每盎司1,266.6美元。

“金价已脱离周期性底部。随着圣诞长周末的到来，预计走势将更趋平静，”GoldSilver Central驻新加坡私人财富部门主管Mun Chun Loh说。

“我们看到的是为未来2-3周调整仓位做准备。”

现货金从9月8日触及的一年高点每盎司1,357.54美元下跌近100美元，本月累计下跌0.8%。

美国共和党主导的参议院在周三清晨通过了1.5万亿美元的大规模税改议案，该党及总统特朗普更加接近取得胜利，将成就逾30年来最大规模的税制改革。然而对于共和党人士而言，这场料将在数小时后取得的胜利却夹杂了一些尴尬，因共和党在最后一刻遭遇程序问题，导致他们必须安排周三稍晚在众议院再次就该议案进行表决。

投资人在密切关注税改法案的进展，许多人预期对国内经济增长将产生利好影响。

高盛在报告中称，“我们认为金价下跌是此前支撑金价的“担忧”效应缓解的证据，因为美国税改和美联储主席的交接进展顺利。”

高盛预计，“未来数月金价将继续下跌，到2018年中期跌至每盎司1,200美元。”(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 艾茂林/孙茉莉)