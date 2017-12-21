全球金市：金价持稳在两周高位附近，因美国数据令美元保持稳定

* 美国数据发布后美元维持窄幅区间波动 * 钯金升至2001年以来最高 路透纽约/伦敦12月21日 - 金价周四在稍早触及的两周高位附近持稳 ，此前美国发布国内生产总值(GDP)、初请失业金人数和地区企业活动数 据，令交易员对经济保持稳定的预期不变，美元普遍持稳。 1932 GMT，现货金 涨0.06%，报每盎司1,266.35美元，为连续 第五日上升，稍早触及12月6日以来最高的1,268.26美元。美国期金<GCcv 1>收高0.08%，报1,270.60美元。 现货钯金 上涨，一度触及2001年2月以来最高的1,038.99美元 ，之后缩减涨幅，升1.1%，报每盎司1,036.15美元。今年，钯金上涨逾50 %，因预期需求从柴油车转向汽油车。钯金用于汽油车的催化转换器。 全球股市温和上涨，受助于美国经济增长数据稳固，投资者消化了近 期通过减税规模达1.5万亿美元的税改议案。 在GDP和初请失业金人数数据发布后，美债收益率下跌。 美国众议院在本周末前朝着避免政府部分关门迈进了一步，批准了向 联邦机构注资至1月19日的议案讨论规则。 “市场淡静，寻找更多一点的方面...我认为市场也许担心预算，”U .S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth补充道，这可 能给黄金提供了一些支撑。 其它贵金属，银价 下跌0.5%，报每盎司16.09美元，前日升至 两周高位的16.26美元。 铂金 下跌0.4%，报每盎司914.80美元，前日触及12月5日以来 最高。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)