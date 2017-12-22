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全球金市：强劲需求将钯金价格推升至17年最高，金价连升六日
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December 22, 2017 / 7:49 PM / 3 days ago

全球金市：强劲需求将钯金价格推升至17年最高，金价连升六日

1 分钟阅读

    * 金价触及两周半高位，连升六日
    * 钯金势将录得2010年来最强年度表现

    路透纽约/伦敦12月22日 - 钯金价格周五跳升至17年高位，因汽车催
化器制造商需求强劲，强化了供应短缺预期；金价连续第六日上涨，至两
周半高位，因美国经济数据疲弱。
    
　　1850 GMT，现货钯金      收跌0.06%，报每盎司1,037.15美元，盘
中升至2001年2月以来最高的1,042.50美元，但汽车销售放缓预计将给价
格进一步上涨带来挑战。钯金价格今年有望上涨逾50%，为2010年以来最
强的年度表现。
    
　　分析师认为，约80%的全球钯金需求将来自汽油车的催化器，相比柴
油机动车，现在很多人更青睐汽油车。
    
    “欧洲汽车市场柴油车份额在下降，与其相反地汽油车份额在增长，
”瑞士宝盛分析师Carsten Menke称。
    
    GFMS分析师在近期研究报告中指出，明年将是连续第七年钯金市场供
应严重短缺。
    
    近年来钯金供应短缺，部分被投资者卖出实货支持的上市交易基金所
抵消。
    
    现货金      上涨0.55%，报每盎司1,273.61美元，盘中升至12月5日
以来最高的1.275.98美元。金价有望录得10月中以来的最强周度表现。
    
    美国期金       收高0.7%，报1,278.80美元，期货市场周一将因假
日休市一天。
    
    美国经济增长前景暗淡，因周五的数据显示，11月个人支出增长速度
超过收入，美国联邦储备理事会(FED/美联储)看重的通胀指标--扣除食品
和能源的个人消费支出物价指数仅增长0.1%。

    铂金      下跌0.4%，报911.50美元。银价      上涨1.5%，报每盎
司16.35美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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