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全球金市：金价因美元走低而上涨，钯金触近17年峰值
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December 27, 2017 / 8:27 PM / 更新于 10 hours ago

全球金市：金价因美元走低而上涨，钯金触近17年峰值

1 分钟阅读

    * 美元兑欧元回落，提振金价
    * 钯金触近17年高位，升向2001年2月以来峰值

    路透纽约/伦敦12月27日 - 金价周三连续第八日走高，因美元下跌，
鼓励投资者买入黄金；钯金再触近17年高位，因预计需求强劲和供应短缺
。
    
    1932 GMT，现货金      升高0.37%，报每盎司1,287.98美元，盘中
触及近一个月最高的1,288.50美元。
    
    技术信号强劲，加上美元回落，提振了金价，RJO Futures资深市场
策略师Phillip Streible称。
    
    美元兑欧元下跌。交易员称，几乎没有支撑欧元上涨的消息，尽管部
分投资者为新的一年欧元可能走高布局。欧元2017年表现强劲，兑美元录
得2003年以来最大年度升幅。
    
    周二美国2月期金      的50日移动均线由下而上升穿200日移动均线
，形成利多的“黄金交叉”技术图形，给周三的走势带来支撑，Streible
表示。
    
    交投最活跃的2月期金       收高0.3%，报每盎司1,291.40美元。
    
    金价今年升10%，势将录得2010年以来最大年度涨幅。美元疲软，对
朝鲜核武计划的担忧，美国快速升息预期减弱，均提振金价。
    
    其它贵金属，钯金      触及2001年2月以来最高的1,069.50美元，
距离该月触及的峰值仅差5.50美元。今日升1.05%，报1,062.50美元。
    
    今年，钯金在贵金属中表现最佳，大幅上涨逾50%，因钯金多年来供
应短缺，且预期汽车业的需求强劲，增强了钯金的投资价值。
    
    现货银      升近1%，报每盎司16.69美元，盘中触及11月底以来最
高的16.723美元。铂金      升0.24%，报920.65美元，盘中触及12月5日
以来最高的927.20美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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