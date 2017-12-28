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全球金市：金价触及一个月高位，因美元疲软提振商品价格
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December 28, 2017 / 8:44 PM / 更新于 15 hours ago

全球金市：金价触及一个月高位，因美元疲软提振商品价格

1 分钟阅读

    * 黄金技术信号被认为利好--分析师
    * 银ETF持有量升至9月以来最高

    路透纽约/伦敦12月28日 - 金价周四续升至一个月高位，因技术前景
强劲，且美元跌至四周低位；钯金逆转稍早跌势，触及17年新高。
    
    分析师称，周三，黄金自11月底以来首次升穿100日移动均线后，技
术动能驱动金价升高。
    
    1937 GMT，现货金      涨0.59%，报每盎司1,294.58美元，盘中触
及11月29日以来最高的1,295.21美元。美国2月期金      收高0.45%，报
每盎司1,297.20美元。
    
    RJO Futures资深市场策略师Eli Tesfaye称，黄金的技术图形看似强
劲。    
    
    技术面倾向上行，正试图突破1,300美元关键心理水准，他表示。
    
    美元持续下跌提振金价，包括铜和原油在内的商品市场走高也给市场
提供支撑，交易员表示。布兰特原油       保持在近两年半高位，铜价 
       触及四年峰值。
    
     美元兑一篮子货币回落，美元指数      跌至11月底以来最低，因
对重大减税计划批准后的美国经济前景不那么笃定。
    
    美元指数今年迄今下跌逾9%，势将录得2003年以来最大年度跌幅，这
帮助金价从12月中触及的近五个月低位1,235.92美元回升近5%。
    
    “相对强度指数仍处于中性水准，技术面显示此轮涨势仍有上行空间
，”经纪公司OANDA在公告中称。
    
    钯金      触及2001年2月以来最高的1,072美元，升0.80%，报1,069
美元，供应短缺和需求强劲的预期继续推升钯金价格。
    
    银价      涨0.88%，报每盎司16.83美元，盘中触及一个月高位16.8
87美元。周四的数据显示，路透跟踪的银支持的上市交易基金持有量增加
62吨，升至9月初以来最高。
    
    铂金      涨0.49%，报每盎司921.50美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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