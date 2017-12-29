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全球金市：金价守在一个月高点附近，有望创2010年来最佳年度表现
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December 29, 2017 / 1:34 AM / a day ago

全球金市：金价守在一个月高点附近，有望创2010年来最佳年度表现

1 分钟阅读

路透12月29日 - 金价周五在上日所及一个月高点附近持稳，但有望创下2010年以来最佳年度表现，主要受美元走软及全球政治不确定性驱动。

0041GMT，现货金几无变动，报每盎司1,294.70美元，上日曾触及11月29日以来最高水准1,295.21美元。

分析师称，金价周三收于100日移动均线上方，为11月底以来首次，技术位突破带来的动能支撑金价。

本周迄今现货金涨逾1.5%，可能会连续三周上扬，今年至今涨幅已超过12%。金价还有望录得8月以来最佳月度表现。

现货金周四连续第九个交易日上涨，其中不包括圣诞假日，为2011年7月以来最长日线连涨。

美国期金持稳于每盎司1,296.80美元。

美元指数今年迄今下跌逾9%，势将录得2003年以来最大年度跌幅，这 帮助金价从12月中触及的近五个月低位1,235.92美元回升近5%。

现货银跌0.1%至16.82美元，上日触及每盎司16.88美元的逾一个月高位。

银价今年以来上涨5.7%。

现货铂金(白金)跌0.1%至每盎司921.74美元，上日触及逾三周高点每盎司927.50美元。铂金今年以来上涨2.6%。

现货钯金基本持平于每盎司1,065.74美元，上日触及2001年2月以来最高点1,072美元。今年以来涨近57%，在贵金属中表现最佳，料创2010年以来最佳年度表现。(完) (编译 汪红英/王丽鑫；审校 戴素萍/李爽)

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