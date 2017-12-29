全球金市：美元走强提振金价急升，有望创2010年来最大年度涨幅

* 现货金今年年线上涨13%

* 钯金为今年涨幅最大的贵金属，飙升57%

路透纽约/伦敦12月29日 - 金价周五续升，触及三个月高位，有望创七年来最大年度涨幅，受助于美元走软，政治紧张局势和对美国升息影响的担忧消退。

金价上扬的同时，美元有望创2003年以来最大年度跌幅，受累于北朝鲜紧张局势，美国总统特朗普在竞选期间的“通俄门”丑闻，以及美国通胀持续处于低位。

美元指数周五触及三个月低位，提振金价触及9月底以来最高1,307.60美元，后削减涨幅。

技术面强劲、美元走疲以及预期未来基本面利多在年底的交易中提振金价，High Ridge Futures的金属交易主管David Meger说。

1905 GMT，现货金上扬0.67%，报每盎司1,303.37美元，2017年年线有望上涨13%。指标美国12月期金收涨12.1美元，或0.93%，收报每盎司1,309.30美元，2017年年线上涨12%。

“自上次美联储政策会议后，商品市场受到一定的提振，因美联储的政策立场略偏鸽派，”Meger说，他所指的是，美联储本月暗示，保持未来一年的升息预期不变。

“近期美元走软，无疑巩固了商品市场的涨势，且股市也略微回落。”

金市明年很容易因美元反弹，以及公债收益率上扬而受打压，荷兰银行的分析师Georgette Boele说。一旦其它资产的收益率攀升，持有无息黄金的机会成本增加。

现货钯金今年年线攀升57%，为表现最佳的贵金属，因在多年供应短缺后，对钯金供应的担忧加剧。

现货钯金跌0.31%，报每盎司1,062.05美元，前一日触及2001年2月以来最高1,072美元。本季，钯金较铂金溢价，为史上罕见。

现货银上涨0.51%，报每盎司16.926美元，在触及一个月高位17.111美元后削减涨幅。现货铂金上扬0.11%，报每盎司924美元，盘中触及四周高位936.20美元。这两大贵金属今年分别上扬6%和3%。(完) (编译 母红; 审校 刘静)