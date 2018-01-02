全球金市：金价续升，钯金再创历史新高

* 美元2018年开局走软，继续提振金价
* 现货金技术信号显示超买--技术分析
* 钯金再创新高，2017年飙升56%
路透纽约/伦敦1月2日 - 金价周二在新年第一个交易日延续升势，触及去年9月底以来高位，因美元走软。现货钯金跳升至纪录高位，因担心供应短缺。钯金在2017年飙升57%。
1936 GMT，现货金上涨1%，报每盎司1,315.11美元，盘中触及2017年9月20日以来最高1,315.46美元。自去年12月15日以来，金价每个交易日均上涨。
美国2月期金收高6.80美元，或0.52%，报每盎司1,316.10美元。
美元指数跌至逾三个月低位，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息步伐将放缓。
美元去年录得2003年以来最大年度跌幅，扶助金价年线上涨逾13%，金价在2017年最后三周就急升了55美元。
周二全球市场受到提振，因美国股市上涨，中国制造业数据意外乐观。
“美元下跌是导致金价上扬的主要原因，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。
技术分析师警告称，金市升势看似过度。
钯金跳升3.12%，至1,094.10美元。
价格最高升至1,096.50美元，超过2001年1月创下的纪录。钯金去年在贵金属中表现最为突出，跳升57%，多次刷新多年高位。
现货银涨1.4%，报17.184美元，铂金上扬1.70%，报每盎司941.50美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)