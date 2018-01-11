全球金市：金价接近四个月高位，此前欧洲央行鹰派基调提振欧元

* 欧洲央行暗示收紧货币政策 * 美元下跌，因美国通胀疲弱和失业人数增加 * 金价自12月中以来每盎司上涨了超过80美元 路透纽约/伦敦1月11日 - 金价周四接近前日触及的四个月高位，此 前欧洲央行发布的会议记录显示,该行政策基调更加激进，提振欧元兑美 元走高。 12月会议记录称，ECB应当在2018年初重新考虑其政策指引，并逐渐 调整措辞以反应增长前景好转 。 “欧洲央行12月会议记录显示出鹰派基调，欧元兑美元上涨，”Hera eus Precious Metals高级交易员John Lawrence称。 ECB政策指引的转变，可能被投资人解读为，决策者们可能开始撤出2 .55万亿欧元购债计划的信号。 欧元走强可能提振黄金需求，因以美元计价的黄金对欧洲投资者来说 更便宜。 美元 进一步普跌，此前美国数据显示，初请失业金人数增加， 生产者物价下降。 1837 GMT，现货金 上涨0.5%，报每盎司1,322.74美元，周三触 及9月15日以来最高的1,326.56美元。 美国2月期金 收高3.20美元，或0.2%，报每盎司1,322.50美元 。 美元走弱，扶助金价自12月中以来每盎司上涨了超过80美元，但短期 难以进一步上涨，盛宝银行分析师Ole Hansen称。 其它几个因素也支撑金价，包括全球股市在大涨后回落，以及工业金 属价格上升，将会提升商品和服务成本。 其它贵金属，现货银 涨0.1%，报每盎司16.96美元，周三触及 两周低位16.86美元。 铂金 涨1.31%，报每盎司983.70美元，盘中触及9月15日以来最 高的985.10美元。 钯金 升0.2%，报每盎司1,084.60美元，盘中触及九日低点1,07 5.50美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)