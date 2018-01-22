全球金市：金价小涨，因投资者在美国政府停摆后买入避险资产

路透1月22日 - 金价在美元走贬的情况下周一小涨，因美国政府由于融资僵局陷入停摆，促使投资者追捧避险资产。

0046 GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,334.10美元。

现货金上周跌0.5%，为六周来首次录得周线跌幅。

美国期金涨0.1%至1,333.80美元。

美元指数跌0.1%至90.489。

美国政府周日进入停摆第二天，共和党与民主党人士的各自立场似乎更趋强硬，双方都做好了打持久战的准备。一个由两党参议员组成的团体周日在参议院办公楼会面，寻找解决危机的办法。

Fox News报导，在议员们开会协商终止僵局之际，美国共和党参议员科尔宁(John Cornyn)周日预测，美国政府周一仍将关门。

随着亚洲工业需求升温，钯金从英国仓库流入香港的势头升温，表明市场供应收紧或许会支持处于纪录高位的价格继续高升。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五其黄金持仓量增加0.70%至846.67吨，周四为840.76吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至1月16日当周，对冲基金和其他基金增持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金合约净多仓。

据Borsa Istanbul的数据，2017年土耳其黄金进口量增加逾两倍，从106.1吨升至创纪录的370吨。

上周中国黄金需求升温，因零售商在中国农历新年到来前备货；与此同时，印度黄金贴水扩大，部分归因于进口关税调降预期。

俄罗斯主要的黄金生产商极地黄金(Polyus)周五称，将发行价值2.5亿美元的债券，所筹资金将主要用于债务再融资。(完) (编译 侯雪苹/许娜；审校 王丽鑫/王兴亚)