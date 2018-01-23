全球金市：金价受美元波动影响上涨，美国政府结束停摆后股市上扬

路透1月23日 - 金价周二小幅上涨，美元在三年低位附近徘徊，全球股市上扬限制金价进一步涨势，之前美国政府结束停摆。

金价基本未受上日美国政府停摆影响，在窄幅区间波动，该区间低端由美国政府停摆引起的避险需求界定，高端则由更广泛金融市场的韧性界定。

0703 GMT，现货金涨0.2%至每盎司1,336.26美元，连续第三日上涨。

美国2月期金上涨0.3%，报每盎司1,335.70美元。

美国参议院周一投票通过截止2月8日的短期拨款议案，解除了政府的停摆状态。

之后股市上涨，美国三大股指均创下纪录高位。

“黄金可能从当前的水平上涨，因为股市可能出现修正，比特币已经又开始下跌。我们可能看到更多投资人买入黄金，这利好金价，”Geojit金融服务的大宗商品研究主管Hareesh V.表示。

“2018年或多或少都会对黄金利好，对白银也是如此。”

比特币在卢森堡的Bitstamp交易所下跌大约5%，报10,293.85美元。

“黄金的第一道支撑位或许在昨晚所及低点1,331美元，第一道阻力位在最近所及高点1,343美元，之后是1,350美元的心理关口，”MKS PAMP Group交易员Tim Brown表示。(完) (编译 王颖/李春喜; 审校 于春红)