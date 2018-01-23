全球金市：金价上涨，因美元下跌和股市走高

* 美元指数跌至三年新低

* 铂金脱离逾四个月高位

路透纽约/伦敦1月23日 - 金价周二上涨，因美元跌至三年新低，但美国政府停摆三日带来的不确定局面结束限制了涨幅。

1838 GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,337.36美元，盘中触及一周高位1,339.09美元，美国2月期金收高4.80美元，或0.4%，报每盎司1,336.70美元。

“美元持续疲软给整体商品市场带来支撑，”High Ridge Futures金属交易主任David Meger称。

美元指数跌至三年新低，此前发布的数据显示，1月欧元区消费者信心涨幅大于预期，凸显区内经济动能强劲。

上日金价基本未受政府停摆影响。在美国参议院投票通过向政府拨款直至2月8日，以结束政府停摆的议案后，金价在窄幅区间交易。

此后，股市上涨，但一些市场人士认为，股市将出现回调，RJO Futures高级商品策略师Josh Graves称。

“股市涨势过度，所以我们会看见更多的人为至少短期将出现修正布仓，”他说。

市场还预计美国3月将升息，这将影响金价。

美国指标10年期公债收益率跌至五日低位，30年公债收益率跌至一周低位。收益率下跌通常令黄金对非美国投资者更有吸引力。

铂金下跌0.8%，报每盎司1,002.80美元，从前日触及的逾四个月高位回落。

银价下跌0.5%，报每盎司16.92美元，盘中触及三周半低位16.73美元。

钯金下跌0.9%，报每盎司1,087.97美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)