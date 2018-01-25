全球金市：金价触及一年半高点，美元全面下滑

路透1月25日 - 金价周四小涨至2016年8月来最高，美国财长努钦发表对美元走软表示欢迎的评论后，美元接近三年低位。

0724GMT，现货金涨0.2%报每盎司1,360.56美元。此前曾触及2016年8月3日以来高点1,366.07美元。

美国期金涨0.3%报1,359.70美元。

美元在美国财长努钦周三在达沃斯论坛发表讲话后下跌。努钦表示，“显然美元贬值对我们有利，因为这与贸易和机会有关，”市场认为他的讲话与美国传统的货币政策有所偏离。

“投资人非常愿意支付保费，对冲美元带来的通胀效应，”OANDA的亚太交易主管Stephen Innes表示。

“鉴于交易员的基本假设是不惜成本出售美元，金价应当继续受到良好的支撑，可能在下次美元大跌时进一步走高。”

美元指数下跌0.1%，此前触及2014年12月以来低点88.805。

路透技术分析师王涛表示，现货金预计进一步上涨至1,381美元，因为已经突破了1,354美元的阻力位。

现货银上涨0.2%至17.60美元，之前触及逾四个月高位17.69美元。现货铂金涨0.3%至1,015.24美元，之前触及2017年3月以来的 最高位1,024.30美元。现货钯金跌0.1%至1,109.22美元。(完) (编译 孙茉莉/李春喜 审校 张明钧/高琦)