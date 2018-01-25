全球金市：金价涨至接近2016年8月以来最高，因美元续挫

* 欧洲央行发表评论后美元下跌，欧元上涨 * 金价自12月中以来累积升10% * 升势遇到技术阻力，但晚些时候恢复上涨 * 铂金触及2017年2月以来最高 路透纽约/伦敦1月25日 - 金价周四上涨，延续了自12月中以来累积 涨约10%的升势，并克服了技术阻力，保持在接近2016年8月以来的最高水 准，因美元进一步走低。 美元跌至三年新低，令黄金对其它货币持有者来说更便宜，激发了买 兴并推高金价。 1837 GMT，现货金 涨0.3%，报每盎司1,361.51美元，盘中触及 2016年8月3日以来最高的1,366.07美元。周三，金价跳升1.3%，录得8月 以来的最大单日升幅。 美国2月期金 收高6.60美元，或0.5%，报每盎司1,362.90美元 。 欧洲央行总裁德拉吉的讲话周四给欧元兑美元带来巨大提振，此前一 日美元下跌，因美国财长称欢迎美元走弱。 “我们已经消化了美联储预期中的升息举措，但现在我们看见其它央 行在讨论升息和撤走流动性，”EverBank全球市场总裁Chris Gaffney称 。 “这令市场人气放弃美元，转向其它货币。” 分析师称，动能指标显示，金价可能会进一步上涨，受担心全球股市 可能从纪录高位回落、对冲通胀，以及担心美国的贸易保护主义政策等支 撑。 盛宝银行分析师Ole Hansen称，尽管受到美元下跌支撑，但在价格升 穿2017年高点，接近2016年和2014年高位时，仍遇到阻力。 金价晚些时候恢复升势。 其它贵金属，银价 涨0.1%，报每盎司17.58美艳，盘中触及9月 15日以来最高的17.70美元。 铂金 升1.3%，报1,025.60美元，盘中触及2017年2月以来最高 的1,027.60美元。 钯金 下跌0.8%，报1,101.22美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)