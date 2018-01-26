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January 26, 2018 / 7:56 PM / in 3 days

全球金市：金价向17个月高位回升，因美元走低

1 分钟阅读

    * 现货金势将录得七周来的第六周周线涨幅
    * 美元续挫，周四晚些时候曾反弹

    路透纽约/伦敦1月26日 - 金价周五上涨，向上日触及的17个月高位
回升，因美国经济增长放缓的数据推低美元，此前几日美国政府高层官员
支持弱势美元讲话令美元遭重创。
    
    美元有望录得5月以来的最大周度跌幅。美国总统特朗普周四有关他
希望看见“美元强劲”的讲话未能提供太多支撑，此前一日美国财长努钦
称，弱势美元短期内有助于美国贸易平衡。
    
    1837 GMT，现货金      涨0.3%，报1,351.86美元， 本周涨1.5%。
周四，金价触及2016年8月以来最高的1,366.07美元。
    
    美国2月期金       收跌10.80美元，或0.78%，报每盎司1,352.10美
元。
    
    “美元疲弱，推高金价，金价仍处于上行走势，”U.S. Global
Investors首席交易员Michael Matousek称。
    
    去年第四季美国经济增长2.6%，低于路透调查的分析师3%的预估。
    
    “GDP放缓，所以美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否在年内升息
那么多次的问题出现了，这有助于推高金价，”Matousek称。
    
    全球股市将录得连续第10周周线涨幅。
    
    其它贵金属，银价      升0.7%，报每盎司17.42美元。周四，银价
触及逾四个月最高的17.69美元。本周银价涨2.4%，在贵金属中周线升幅
最大。
    
    铂金      升0.4%，报每盎司1,014.40美元，较前周持平。钯金XPD
=下跌0.7%，报每盎司1,088.47美元。在近期触及新高后，钯金有望录得
连续第二周跌幅。钯金触及两周低位的每盎司1,080美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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