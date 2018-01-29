全球金市：金价下滑，因美元回升和美债收益率走高

* 美元回升，此前跌至三年低位

路透纽约/伦敦1月29日 - 金价周一下跌，因美元回升和美债收益率上涨，促使投资者锁定黄金带来的利润，此前金价在过去七周录得六周周线上涨。

“我们看到金价承压，因全球债市收益率全线走高，”Dillon Gage Metals投资服务执行副总裁Walter Pehowich称，“德国，意大利，所有国家的公债收益率都上涨。”

美债收益率触及多年高位，因预期随着经济改善全球央行将减少刺激举措。

1905 GMT，现货金收跌0.5%，报每盎司1,342.56美元，美国2月期金收跌11.80美元，或0.9%，报每盎司1,340.30美元。

继12月底有强劲表现后，金价本月迄今已上涨逾3%，上周触及2016年8月以来最高的每盎司1,366.07美元。

“年初以来，资产管理经理增加了对黄金的敞口，”道明证券商品策略师Daniel Ghali称，“由于金价目前在每盎司1,320美元之上，可以预计他们中的部分人也想锁定一些利润。”

金价主要受益于美元指数跌至三年低位。周一美元在连续六周下跌后上涨，压低金价。

投资者现在等待美国就业数据和美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议结果，将关注美国利率线索。

银价下跌1.2%，报每盎司17.19美元，上周升2.3%，在主要贵金属中表现最佳。

铂金是今年以来表现最佳的贵金属，下跌0.2%，报每盎司1,007.80美元，上周下挫0.3%，为七周来首周下跌。

钯金下跌0.4%，报每盎司1,087.90美元，接近两周半低位。(完) (编译 刘静；审校 母红)