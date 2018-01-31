全球金市：金价持平，受压于美债收益率升高

* 1月金价升3%，为去年8月以来的最大月度升幅 * 铂金有望录得2017年1月以来的最大月度升幅 * 钯金触及五周低位，本月将下跌3.3% 路透纽约/伦敦1月31日 - 金价周三持平，10年期美债收益率持于近 四年高位令金价承压，但美元恢复下行走势给金市带来支撑，市场等待美 国联邦储备理事会(FED/美联储)声明。 1835 GMT，现货金 收高0.1%，报每盎司1,339.69美元，美国2 月期金 收高3.60美元，或0.3%，报1,339美元。 美联储周三宣布维持利率不变，但表示预计通胀今年将上升，显示仍 在3月再度加息的正轨上。 债市收益率升高令投资黄金吸引力下降，因持有黄金没有利息。 指标10年期美债收益率本周早些时候突破2.74%的重要技术关口，pro tt Asset Management USA高级投资组合经理Trey Reik称。 “每当有这种重要的技术突破时，美联储可能会将其归因于传统因素 ，即经济加速增长预期，通胀的潜在影响，”Reik称。 美元有望录得近两年来的最大月度跌幅，美元下跌令以美元计价的商 品对其它货币买家来说更便宜。 受美元疲弱提振，金价有望录得连续第三个月线升幅，1月迄今上涨3 %，为2017年8月以来的最大月度升幅。 其它贵金属，银价 攀升0.7%，报每盎司17.25美元，盘中触及 一周低位17.03美元。 钯金 下跌2.7%，报每盎司1,026.10美元，盘中触及五周低位。 钯金价格在2017年暴涨55%。 尽管1月初钯金价格升至1990年以来最高水平，但现货钯金仍有望录 得逾3.3%的月线跌幅，为2016年12月以来的最差月度表现。 铂金 涨0.02%，报每盎司996.20美元，本月升约8%，有望录得2 017年1月以来的最佳月度表现。昨日铂金触及一周低位。(完) (编译 刘静；审校 李军)