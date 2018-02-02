全球金市：金价下跌，因美国就业数据发布后美元走强

* 美国就业和薪资数据好于预期 * 美国10年期公债收益率录得2009年6月以来最大升幅 * 钯金有望录得2017年9月以来的最大周度跌幅 路透纽约/伦敦2月2日 - 金价周五下跌，因美元兑欧元上涨，此前美 国就业数据显示，岗位和薪资强劲增长，10年期美债收益率升至高位。 美国劳工部称，上月非农就业岗位增加20万个，超过18万个的预期， 录得逾八年半以来的最大同比增幅。平均时薪也增长，按年增幅达到2.9% ，为2009年6月以来最大增幅。 “鹰派数据提供了金价短期内进一步下行的触发点，”渣打银行贵金 属分析师Suki Cooper称。 1834 GMT，现货金 下跌1%，报每盎司1,335.26美元。美国4月 期金 收跌10.60美元，或0.8%，报1,337.30美元。 美国就业数据发布后，指标10年期美债收益率 续升至逾2 .8%，至四年高位。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)上周在最新召开的政策会议上维持 利率不变，但上调了通胀预估，表示将“继续逐渐”升息。 本周金价下跌1.1%，此前七周内有六周周线上涨，上周触及17个月高 位的1,366.07美元。 其它贵金属，银价 下跌2.9%，报每盎司16.73美元，盘中触及1 2月28日以来最低的16.66美元，本周下跌3.8%。 铂金 下跌1.2%，报每盎司993.50美元，本周势张下跌1.6%。 钯金 涨0.6%，报每盎司1,043.50美元。本周钯金下跌4.2%，有 望录得9月初以来最大周线跌幅。 (完) (编译 刘静；审校 利棣儿)