全球金市：金价持稳，上周五录得两个月来的最大单日跌幅

* 股市延续最近的抛售潮 * 银价走坚，此前录得2016年12月以来的最大单日跌幅 路透纽约/伦敦2月5日 - 金价周一持稳，因股市下滑扶助贵金属收复 部分失地，上一交易日录得两个月来的最大单日跌幅。 上周五金价急挫1.2%，因美国强于预期的就业报告激发了通胀提速可 能促使今年进一步升息的预期，这提振美元走高。 美元周一小幅升高，全球股市继续溃退，因美国通胀急升提高了美国 联邦储备理事会(FED/美联储)可能比预期更快地收紧货币政策的可能性。 1834 GMT，现货金 持稳于1,334.40美元，仍远低于1月底触及 的17个月高位1,366.07美元。美国4月期金 收跌0.8美元，或0.1% ，报1,336.50美元。 “黄金对冲通胀的功能将会比之前被更多地注意到，因为股市看似不 仅处于抛售阶段，也可能受获利回吐影响，”RBC Wealth Management董 事总经理George Gero称。 美国股市今日延续跌势，上周五因美债收益率攀升和通胀上涨预期而 大跌。 Gero称，2月中旬中国新年到来前的需求也支撑金价。 现货银 上涨0.8%，报每盎司16.72美元，盘中追平上周五触及 的五周低点16.54美元。上周五银价急挫3.7%，录得2016年12月以来最大 单日跌幅。 铂金 持平于每盎司986.24美元，仍徘徊在近三周低位，钯金X PD=下跌1.5%，报1,031.20美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)