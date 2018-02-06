全球金市：金价下滑至两周半低点，投资人聚焦美国加息预期

* 金价下挫1%

* 钯金价格触及12月8日来最低

* 美元转为持平

路透纽约/伦敦2月6日 - 金价周二下挫1%至两周半低点，因投资人聚焦美国加息预期，尽管美股在昨日暴跌后，今日仍大幅波动。

1941 GMT，现货金跌1%，报每盎司1,326.51美元，回吐周一0.5%的升幅，盘中现货金一度触及1月18日来最低的1,325.61美元。

美国4月期金收跌7美元，或0.5%，报1,329.50美元。

“金市今日关注的是升息预期，”Dillon Gage Metals投资服务部门执行副总裁Walter Pehowich表示。

美元指数上涨令金价稍早承压，美元之后转至平盘。

交易商表示，本周股市暴跌并未提振黄金的避险吸引力，因美国经济仍强劲，且预计股市将反弹。

市场一直预期今年美国加息四次，但经济可能没有预期强劲，Pehowich称，令如此积极行动的必要性降低。

现货银下挫0.9%，报每盎司16.59美元。

铂金跌0.5%，报每盎司984.50美元，稍早触及三周低点979.74美元，钯金大跌2.4%，报1,005.30美元，盘中触及12月8日来最低999.22美元。(完) (编译 李军；审校 母红)