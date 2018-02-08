全球金市：金价因美元走高而触及四周新低，美国升息预期打压市场

路透2月8日 - 金价周四连续第三日下跌，并触及四周新低，投资者因美元走高而结清多仓，另外，关于美国今年多次升息的预期亦打压市场。

0755 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,312.41美元，日内一度触及1月10日以来最低位1,309.51美元。

美国4月期金基本持平，报每盎司1,314.50美元。

“纽约商品交易所有持续卖盘...1,320美元上方的卖单足以阻止涨势，”MKS PAMP Group交易员Alex Thorndike表示。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周三表示，美国经济可应对进一步的渐进升息，并称本周稍早的全球股市波动并未从根本上改变他对货币政策及经济前景的看法。

“美联储立场的转变，以及获得更多鹰派支持，是让多头最难受的因素，”OANDA亚太交易主管Stephen Innes表示。

路透技术分析师王涛表示，由于现货金已经跌破每盎司1,316美元的支撑位，预计会进一步跌至1,301美元。

现货银基本持平于每盎司16.37美元。现货铂金下跌0.2%至977.50美元，周三曾触及1月11日以来的最低位。现货钯金下跌0.3%至981.55美元，稍早曾触及11月15日以来最低位977.22美元。(完) (编译 王琛/李春喜; 审校 艾茂林/高琦)