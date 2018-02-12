全球金市：金价上涨，但在美国公布通胀数据前涨幅受限

* 美元势将创2月1日来表现最差的一天

* 关注美国周三公布的通胀数据

路透纽约/伦敦2月12日 - 金价周一上涨，因美元下滑，但在美国本周稍晚发布通胀数据前，金价升势预计将受限。通胀数据可能令投资人预期美国将较预想的更快加息。

1926 GMT，现货金升0.5%，报每盎司1,323.16美元，自1月触及17个月高位1,366.07美元后，金价已经回落了超过3%。

美国期金收高0.8%，报每盎司1,326.40美元。

在本月数据显示，美国就业成长加快以及薪资上升后，投资人愈发预期美国就业市场将在今年实现充分就业，从而对通胀的担忧浮现。

美国将在周三发布1月通胀数据，美国联邦储备理事会(FED/美联储)下一次货币政策会议是在3月20-21日。

“市场题材是且将是有关美国货币政策和美元走向，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke表示，“美国经济成长更为稳健，薪资在上升，投资人担心美联储加息次数将被迫较预期预期的更多。”

美元指数回软，因股市反弹终结了美元的一波强劲升势。

现货银升1.2%，报每盎司16.55美元，现货铂金升0.7%，报每盎司971.50美元，现货钯金上扬1.1%，报每盎司986.97美元。(完) (编译 李军；审校 母红)