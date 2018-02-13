全球金市：金价攀升，因在美国公布通胀数据前美元走软

* 美元兑一篮子主要货币下跌 * 市场关注周三将出炉的美国通胀数据 路透纽约/伦敦2月13日 - 金价周三上涨，因美元走贬。投资者静待 美国通胀数据，以从中寻找美国升息步伐的线索。 美元兑一篮子主要货币 回吐上周部分升幅，上周美元创2016年 来最佳表现。 美元下跌扶助金价从上周触及的一个月低点1,306.81美元反弹近2%。 1834 GMT，现货金 涨0.4%，报每盎司1,327.52美元。稍早一度 触及一周最高位1,330.89美元。 美国4月期金 涨4美元或0.3%，报1,330.40美元。 “今日美元指数下跌确实给黄金带来一些潜在支撑，”RJO Futures 高级商品策略师Phillip Streible表示，“由于金价守住50日移动均线， 一些投资人对黄金的技术面信心更强了一些。” 在本周稍晚，美国公布倍受期待的通胀报告前，美国公债收益率和全 球股市下跌。该数据可能为美联储未来升息的步幅提供一些线索。 现货银 升0.2%，报每盎司16.57美元，之前触及一周高位16.69 美元。 现货铂金 升0.3%，报每盎司973美元，现货钯金 上扬0.2 %，报每盎司986.40美元。(完) (编译 李军;审校 利棣儿)