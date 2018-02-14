全球金市：现货金触及一周高位，因美国通胀数据公布前美元下跌

路透2月14日 - 现货金周三连续第三日上涨，触及一周高位，受美元下跌的提振。与此同时投资者等待美国的通胀数据，以从中寻找有关美国未来加息步伐的信号。

0745 GMT时，现货金上涨0.2%至每盎司1,332.01美元。今日稍早，金价曾触及1,336.86美元，为2月6日以来最高。

美国期金上涨0.3%至1,334.7美元。

美元下跌帮助黄金从上周所及一个月低点1,306.81美元上涨逾2%。

“鉴于美元又看起来偏空，那么做多黄金看起来非常有利，”OANDA亚太交易部门主管Stephen Innes表示。

“不过，黄金的吸引力几乎是完全因为美元走软，待美国消费者物价指数(CPI)数据公布时，对于黄金多头而言就可能是一个清算日，”Innes并称。

美国周三稍晚将公布1月CPI数据，该数据可能安抚，也可能引发市场对于全球加快升息的担忧。

路透技术分析师王涛表示，回档位分析暗示，现货金预计微涨至每盎司1,343-1,352美元的区间。

其它贵金属方面，现货银上涨0.3%至16.59美元，现货铂金升0.2%至976.10美元，现货钯金涨0.2%至986.49美元。(完) (编译 王洋/李春喜; 审校 蔡美珍/高琦)