全球金市：金价连跌第三日，因美元走强和公债收益率攀升

* 美国将标售2,580亿美元的公债

* 预计金价将跌至每盎司1,326美元-分析师

路透纽约/伦敦2月20日 - 金价周二连跌第三日，受累于美元走强和公债收益率攀升，但受到政治忧虑和本周美国大规模公债标售结果的不确定性支撑。

美元继续从三年低位反弹，投资者将对美国预算赤字的担忧放在一边，转而关注本周将进行的大规模公债标售。

“金价因美元指数大幅攀升和公债收益率继续上涨而承压，”RJO Futures的高级商品策略师Phillip Streible说。

“金价守住切入位在1,316美元的50日移动均线我不会感到意外。”

1835 GMT，现货金跌1.3%，报每盎司1,328.71美元，盘中跌至2月14日以来最低1,328.26美元。

美国4月期金收跌25美元，或1.8%，报每盎司1,331.20美元。

美国财政部数据显示，周二标售创纪录规模的三个月和六个月期国库券，得标利率创逾九年来最高。

美国财政部本周将标售逾2,500亿美元的公债，分析师称，这将是检验国际投资对美国资产胃纳的一项关键指标。

根据路透技术分析师王涛，现货金预计将跌至下一个支撑位1,326美元。

金市投资者还在等待周三公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录，和周四公布的欧洲央行最新政策会议记录。

现货银跌1.2%，报每盎司16.46美元，盘中触及2月14日以来最低16.44美元。

现货钯金小涨0.1%，报每盎司1,033.99美元，前一交易日升至2月2日以来最高1,050美元。

现货铂金下滑0.2%，报每盎司1,000.20美元，周一触及三周高位1,013.60美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)