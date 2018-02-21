全球金市：金价续跌，因美债收益率上涨支撑美元

路透2月21日 - 金价周三延续跌势，因美国公债收益率(殖利率)上涨令美元保持强劲，投资者也在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最近一次会议的记录，以期获得有关今年升息步伐的线索。

0130GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,328.65美元，为连续第四个交易日下跌。金价周二跌1.3%，创2017年12月7日以来最大单日百分比跌幅。

美国期金跌0.01%至每盎司1,331.1美元。

美元指数升0.03%至89.742；昨日涨0.7%，创两周来最大单日涨幅。

美联储将于周三公布1月30-31日政策会议记录。该次会议召开之际正值上月股市大跌，投资者希望通过会议记录一窥联储对市场动荡以及利率前景的反应。

美国公债收益率隔夜上涨，指标10年期公债收益率徘徊在四年峰值附近，因投资者为本周总计2,580亿美元巨量公债供应预留空间。

美国政府的部分短期借款成本周二升至九年多高位，财政部当天发行1,790亿美元公债，为政府支出和偿债融资。

俄罗斯央行周二表示，截止2月初该国黄金储备达5,970万金衡盎司。

据国际货币基金组织(IMF)数据，2018年1月俄罗斯黄金持仓增加18.911吨，至1,857.73吨。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量增加0.39%至827.79吨，上周五为824.54吨。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 王丽鑫/张若琪)