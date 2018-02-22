全球金市：金价持平，受制于美国利率前景

路透2月22日 - 金价周四持平，美国联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议的纪录显示，决策者确信有必要继续升息，令金价承压。

0108GMT，现货金基本持平于每盎司1,323.73美元，上日跌至一周低点1,322.20美元。本周迄今金价累计下跌1.7%。

美国期金跌0.3%，至每盎司1,328.1美元。

美元指数上升0.2%至90.156。

美元周三升至逾一周高位，延续反弹势头，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录及短期美债收益率上涨推动。

美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。这使有关新任主席鲍威尔下月将领导美联储升息的预期进一步升温。

在美国通胀加速上升的迹象强化金融市场对今年升息三次甚至更多的预期之际，部分美联储官员仍坚持认为，没有必要大幅收紧政策。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹(Andy Haldane)周三对议员表示，该央行最终或需以比投资者预期更快的速度升息。这比该央行其他官员的立场略显强硬。

周三公布的调查显示，欧元区企业活动增速2月放缓程度大于预期，受到价格上涨以及欧元走强的拖累。但企业活动但仍保持强劲，而且企业信心至少为五年半以来最为乐观。(完) (编译 王灿/杜明霞；审校 王丽鑫/王颖)