全球金市：金价有望创今年最大周度跌幅，因美元反弹

* 美元指数本周上涨近1%

* 农历新年假期后中国买兴阑珊

路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周五走低，本周有望创两个半月来最大周度跌幅，因受美债收益率攀升提振，美元从上周触及的三年低位回升。

金价本周承压，因美元反弹，以及预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年会继续升息，这通常会打压无利息收入的黄金。

美债收益率攀升使美元有望在年内连涨第二周。股市在近期重挫后也回稳。

1837 GMT，现货金跌0.2%，报每盎司1,328.74美元，为六日来第五日下跌。美国4月期金收跌2.40美元，或0.2%，报每盎司1,330.30美元。

现货金本周下跌1.4%，为12月初以来最大周度跌幅，上周五短暂升穿1,360美元后未能站稳。

“美债收益率近期触及数年高位肯定是金市今日走低的原因之一，”RJO Futures的市场策略师Mike O‘Donnell表示。

尽管美国公债价格周五上扬，10年期公债收益率回落，但仍持于周三触及的四年高位附近。

美联储周三公布的最新会议记录进一步强调了需要继续升息的信心。

“尽管美联储的鹰派立场推动了今日的金价走势，但金价仍坚守在1,300美元关口之上，”Think Markets的首席市场分析师Naeem Aslam称，暗示1,300美元是一关键支撑位。

现货钯金上扬0.8%，报每盎司1,046.60美元，本周基本持平。

现货银跌0.6%，报每盎司16.51美元，本周可能跌0.9%。现货铂金上涨0.2%，报每盎司995.80美元，但本周跌0.6%。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)