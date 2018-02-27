全球金市：金价下滑1%，因美联储主席鲍威尔确认将继续渐进升息

* 美联储主席鲍威尔称将继续升息

* 料到第一季末金价将跌至1,300美元之下--分析师

路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周二下跌1%，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)新任主席鲍威尔承诺，将继续渐进升息。

1834 GMT，现货金下跌1.1%，报每盎司1,318.22美元，日内触及两周低位1,313.26美元。

美国4月期金收跌14.20美元，或1.1%，报每盎司1,318.60美元。

美元走强重压黄金，之前美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会作证词陈述时称，尽管减税和政府支出举措给经济带来了额外的刺激，仍应继续升息。

目前，美联储官员一致暗示，今年将升息三到四次。

“看似升息是很自然的事，”RJO Futures的高级商品策略师Bob Haberkorn说。

不过，部分分析师称，鲍威尔的讲话基调似乎略偏鹰派。

美元走强削弱了黄金的吸引力，因为黄金不支付利息。

鲍威尔讲话后，美元指数急升至逾两周最高。

部分投资者原本预计鲍威尔的讲话基调没那么鹰派，荷兰银行的商品策略师Georgette Boele说。

“一旦他们意识到，货币政策将继续保持现状，那么美元应该会反弹，金价会走低。这样的布仓一旦完成，市场将会出现欧元多头和黄金多头获利了结卖盘。”

Boele预计，到第一季末，金价将会跌至1,300美元之下。

现货银跌1.43%，报每盎司16.42美元，盘中触及两周低位16.32美元。

现货钯金急挫2.3%，报每盎司1,036.97美元。现货铂金跌1.5%，报每盎司984.40美元，盘中触及近两周低位976美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)