全球金市：金价下跌但从低位反弹，美元走强仍施压

* 金价有望连跌第三日

* 铂金和钯金触及两个月低位

* 美联储主席鲍威尔的讲话将金价从日低推高

路透纽约/伦敦3月1日 - 金价周四盘中下跌逾1%至两个月低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席鲍威尔本周出席国会听证会后，美元急升至六周高位，投资者为预期中的美国升息做准备。

金价将录得连续第三日下跌。铂金和钯金均触及两个月低位，延续了本周早些时候开始的跌势，因德国一法庭裁定，城市可以禁止污染最严重的柴油轿车上路。柴油汽车使用这些金属作为催化剂。

18:2 GMT，现货金下跌0.9%，报每盎司1,306.44美元，稍早触及1月2日以来最低的1,304.61美元。美国4月期金收跌12.70美元，或1%，报每盎司1,305.20美元。

金价从日低反弹，此前美联储主席鲍威尔告诉美国参议院金融委员会，联储没有看见明确的薪资增长迹象。他的讲话缓解了市场上的一些紧张情绪，此前他在周二听证会上的讲话，激发了对更快升息的忧虑，拖累金价走低。

但美元上涨，因美国经济数据稳固，助涨了美联储今年可能升息多达四次的预期。

“今天金市因美元再度走强而走低，我们仍听到升息预期，欧元下跌，因欧洲通胀增速没有预期那么快，”EverBank全球市场总裁Chris Gaffney称。

Gaffney称，鲍威尔最新的讲话更偏鸽派。但美元仍守在近六周高位附近。

德国商业银行在一份公告中称，从技术角度看，金价2月中仍未能升穿1,362美元阻力位，目前处于守势。

银价下跌0.7%，报每盎司16.29美元，盘中触及12月22日以来最低的16.16美元。

铂金下跌2.8%，报每盎司955.90美元，盘中触及两个月低位950.50美元，钯金下跌6.3%，报每盎司976.97美元，盘中触及两周半低位976美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)