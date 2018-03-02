全球金市：现货金持平，因特朗普关税决定削弱美元

路透3月2日 - 现货金周五近持平，接近两个月低位，在美国总统特朗普宣布将对进口钢铝课征高额关税后美元下跌。

0124GMT，现货金持平报每盎司1,316.13美元。金价上日跌至1月2日以来最低的1,302.61美元，因美国升息预期而承压。

美国期金上涨0.9%报1,317.1美元。

美元指数下跌0.1%至90.252。该指数隔夜跌0.4%，此前特朗普在周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税。

特朗普表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。不过白宫官员稍后表示，部分细节仍有待敲定。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周四表示，美国经济并未显示出过热；与此同时，颇有影响的纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示，2018年可能即将加快升息步伐。

特朗普宣布计划对钢铁和铝征收高额进口关税后，美国联邦基金利率期货交易员下调对今年第四次升息的押注。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，她预计美国”复杂的”税改，将带来正负两方面的影响，包括可能导致经济过热的短期增长加速，以及债务攀升的问题。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)—SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增加0.35%至833.98吨，周三为831.03吨。

亚洲主要消费国家和地区的实货黄金需求本周升温，因金价下跌，而且部分地区假期结束后交易活动增加，但印度消费者有很多推迟购金，寄望价格进一步下挫。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 王丽鑫/杜明霞)