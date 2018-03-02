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March 2, 2018 / 5:27 AM / 2 days ago

全球金市：金价微涨，因特朗普对钢铝征关税的决定压低美元

1 分钟阅读

    路透3月2日 - 金价周五小幅上涨，在美国总统特朗普宣布将对进口钢铝课征高额关税后，对即将爆发贸易战的担忧推动美元下跌。

    0412GMT，现货金      涨0.1%报每盎司1,316.84美元，但本周以来已下跌0.9%，料连续第二周录得周线跌幅。

    金价上日跌至1月2日以来最低的1,302.61美元，因市场预计美国今年升息次数料多于预期。

    美国期金       涨约1%至每盎司1,317.7美元。
    
    美元指数      跌0.2%至90.171。该指数隔夜跌0.4%，此前特朗普在
周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税。
    
    特朗普政府称课征关税将保护美国产业，但美元和美股下挫，因投资
者担忧该计划可能引发贸易战并对美国经济产生负面影响。
        
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周四表示，美国经济并
未显示出过热；与此同时，颇有影响的纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示
，2018年可能即将加快升息步伐。            
        
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      称，周四
其黄金持仓量增加0.35%至833.98吨，周三为831.03吨。            
    
    其他贵金属方面，现货银      跌0.3%至每盎司16.41美元，上日触
及逾两个月低位16.16。
    
    铂金(白金)      跌0.1%至965.40美元，周四触及1月4日来低点950.
50美元。
    
    钯金      升0.2%至991美元，上日录得2017年1月25日来最大单日百
分比跌幅5.1%。(完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 龚芳/张涛)
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