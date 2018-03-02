全球金市：金价微涨，因特朗普对钢铝征关税的决定压低美元

路透3月2日 - 金价周五小幅上涨，在美国总统特朗普宣布将对进口钢铝课征高额关税后，对即将爆发贸易战的担忧推动美元下跌。 0412GMT，现货金 涨0.1%报每盎司1,316.84美元，但本周以来已下跌0.9%，料连续第二周录得周线跌幅。 金价上日跌至1月2日以来最低的1,302.61美元，因市场预计美国今年升息次数料多于预期。 美国期金 涨约1%至每盎司1,317.7美元。 美元指数 跌0.2%至90.171。该指数隔夜跌0.4%，此前特朗普在 周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税。 特朗普政府称课征关税将保护美国产业，但美元和美股下挫，因投资 者担忧该计划可能引发贸易战并对美国经济产生负面影响。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周四表示，美国经济并 未显示出过热；与此同时，颇有影响的纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示 ，2018年可能即将加快升息步伐。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四 其黄金持仓量增加0.35%至833.98吨，周三为831.03吨。 其他贵金属方面，现货银 跌0.3%至每盎司16.41美元，上日触 及逾两个月低位16.16。 铂金(白金) 跌0.1%至965.40美元，周四触及1月4日来低点950. 50美元。 钯金 升0.2%至991美元，上日录得2017年1月25日来最大单日百 分比跌幅5.1%。(完) (编译 汪红英/杜明霞；审校 龚芳/张涛)