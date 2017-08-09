金价升至近两个月高位 因朝鲜局势紧张

路透纽约/伦敦8月9日 - 黄金周三升至近两个月高位，此前朝鲜称，考虑对美国太平洋领土关岛进行攻击，美国总统特朗普炫耀美国核武库实力。

金价有望录得近三个月来的最大单日升幅。

紧张局势搅动了全球市场，令投资者出逃股市，买入避险的瑞郎、公债和黄金。显示标普500指数预期波动的波动率指数“恐慌指数”触及逾一个月以来最高。

“市场憎恨不确定性，现在正处于不确定时期，”丹麦盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。

“但从后市来看，除非我们开始看见冲突爆发或者股市出现重大修整，金价将被限制在1,295美元之下，但当前上行走势被看好。”

1830 GMT，现货金上涨1.25%，报每盎司1,275.98美元，此前触及6月中以来最高的1,276.10美元。美国12月期金收高1.3%，报1,279.30美元。

好于预期的美国就业数据令金价周二跌至两周低位，投资者等待将于本周晚些时候出炉的美国通胀数据，以寻找美国升息步伐的进一步线索。

美元兑一篮子货币周三转跌，兑被看做是避险资产的瑞郎跌至近两周低位。

铂金涨0.6%，报每盎司972.90美元，盘中触及4月21日以来最高的980.60美元。

银价升2.8%，报16.87美元，盘中升至6月15日以来最高的16.91美元，势将录得2016年9月以来的最大单日涨幅。

现货钯金下跌1%，报888.30美元。(完)