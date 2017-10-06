金价下跌 因美国数据强劲提振美元

路透纽约/伦敦10月5日 - 金价周四下跌，此前强劲的美国经济数据提振美元，增强了美国升息预期。

1811 GMT，现货金下跌0.34%，报每盎司1,270.01美元，美国12月期金收跌3.60美元，或0.3%，报每盎司1,273.20美元。

美元指数升至两个半月高位，此前发布的数据显示，美国8月贸易逆差缩窄，因商品和服务出口增至逾两年半高位，初请失业金人数降幅超过预期。

“市场聚焦升息，股市、美元和美债收益率上涨，因预期税改计划通过和12月升息，”盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。

费城联储主席哈克称，仍预计今年再升息一次，明年升息三次，这支撑了收紧货币政策预期。

但旧金山联储主席威廉姆斯称，长期来看，美国经济年增长率可能低至1.5%，这种忧虑的观点可能暗示，利率长期处于低水平，实现特朗普政府承诺的经济快速增长面临困难。

投资者等待周五出炉的非农就业数据，预计受9月的两大飓风影响，新增就业岗位将放缓。

考虑到12月升息预期对黄金市场的打压，瑞银将今年黄金均价预期从1,300美元下调至1,270美元，金属策略师Joni Teves在一份公告中称。

其它贵金属，银价升至0.3%，报每盎司16.62美元。

钯金涨2.2%，报每盎司942.10美元，上周达到与铂金平价。铂金下跌0.3%，报每盎司909.70美元。(完)