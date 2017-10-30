金价上涨 本周央行消息料令金价走势波动

路透纽约/伦敦10月30日 - 金价周一上涨，本周有一系列央行会议，美国总统特朗普预计将宣布下任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席人选，美元小幅走低。

本周黄金将面临一系列风险事件，包括为期两日的美联储政策会议，周五将发布就业数据，西班牙加泰罗尼亚地区正在经历动荡。

“黄金更主要的是避险投资，因为欧洲资产多样化方面存在风险，”Heraeus Precious Metals高级金属交易员John Lawrence称。

1852 GMT，现货金涨0.3%，报每盎司1,275.76美元，与上周五尾盘基本持平，但远高于盘中触及的三周低位1,263.35美元。

美国12月期金收高5.90美元，或0.5%，报每盎司1,277.70美元。

日本央行和英国央行本周也将开会考虑利率政策。

美元指数周一下跌，但仍接近7月中以来的最高水平。

美国政治形势，包括特朗普总统前竞选经理Paul Manafort受到指控，重压美元。

持温和立场的美联储理事鲍威尔被普遍认为最有可能在明年2月叶伦任职到期时接班联储主席。

“美国短债看似没有消化美联储执行‘泰勒规则’...这意味着出现意外结果的话，美债收益率和美元将走高，风险资产下跌，”SG Forex在一份公告中称。

“市场认为鲍威尔更有可能，在市场参与者心中，鲍威尔更加中性。”

其它贵金属，现货银涨0.04%，报每盎司16.817美元，铂金下跌0.16%，报每盎司913美元，现货钯金下跌0.1%，报每盎司964.50美元。(完)