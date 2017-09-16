FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
金价下滑 受欧洲央行和美联储收紧货币政策前景打压
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月16日 / 凌晨1点23分 / 1 个月前

金价下滑 受欧洲央行和美联储收紧货币政策前景打压

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦9月15日 - 金价周五下滑，此前欧洲央行一官员呼吁缩减该行刺激计划，但美国经济数据逊于预期，令投资人对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会进一步加息产生疑虑，限制了金市的跌幅。

欧洲央行执委劳滕施莱格周五称，欧洲央行现在是时候缩减购债规模了，因欧元区经济成长强劲而且利率较低，将使通胀率回归到欧洲央行的目标。

“对金市而言，这是一个坏消息，因这令货币政策正常化进程中的市场定价趋势持续，”丹麦丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen称。

但他表示，已经有大量关于欧洲央行计划退出购债，以及美联储缩表的新闻了。

1747 GMT，现货金跌0.6%，报每盎司1,321.88美元，本周下挫1.8%，为7月初来最大周线跌幅。

美国12月期金收低0.3%，报1,325.20美元。

央行这些货币政策正常化的行动通常会打压金价。

美国公布8月零售销售意外下滑，工业生产自1月来首次下降，同周四强劲的通胀数据形成对比，受此影响，金价一度缩减跌幅。

市场关注9月19日开始的美联储为期两日货币政策会议。

其他贵金属中，铂金较黄金的折让扩大至约360美元，根据路透数据，这是1985年来最大折让。

现货铂金跌1%，报每盎司969美元，此前跌至8月16日以来最低的959.95美元，这也接近50日移动均线从下往上穿过200日移动均线的水准。本周铂金大跌3.7%，为3月来最大周线跌幅。

现货银跌0.8%，报每盎司17.61美元，势将录得四周来首周下滑。

现货钯金升0.2%，报924.10美元，势将连跌第二周。(完)

编译 李军; 审校 母红

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below