金价下滑 受欧洲央行和美联储收紧货币政策前景打压

路透纽约/伦敦9月15日 - 金价周五下滑，此前欧洲央行一官员呼吁缩减该行刺激计划，但美国经济数据逊于预期，令投资人对美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会进一步加息产生疑虑，限制了金市的跌幅。

欧洲央行执委劳滕施莱格周五称，欧洲央行现在是时候缩减购债规模了，因欧元区经济成长强劲而且利率较低，将使通胀率回归到欧洲央行的目标。

“对金市而言，这是一个坏消息，因这令货币政策正常化进程中的市场定价趋势持续，”丹麦丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen称。

但他表示，已经有大量关于欧洲央行计划退出购债，以及美联储缩表的新闻了。

1747 GMT，现货金跌0.6%，报每盎司1,321.88美元，本周下挫1.8%，为7月初来最大周线跌幅。

美国12月期金收低0.3%，报1,325.20美元。

央行这些货币政策正常化的行动通常会打压金价。

美国公布8月零售销售意外下滑，工业生产自1月来首次下降，同周四强劲的通胀数据形成对比，受此影响，金价一度缩减跌幅。

市场关注9月19日开始的美联储为期两日货币政策会议。

其他贵金属中，铂金较黄金的折让扩大至约360美元，根据路透数据，这是1985年来最大折让。

现货铂金跌1%，报每盎司969美元，此前跌至8月16日以来最低的959.95美元，这也接近50日移动均线从下往上穿过200日移动均线的水准。本周铂金大跌3.7%，为3月来最大周线跌幅。

现货银跌0.8%，报每盎司17.61美元，势将录得四周来首周下滑。

现货钯金升0.2%，报924.10美元，势将连跌第二周。(完)