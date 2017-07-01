金价走低 年内首月下跌

路透纽约/伦敦6月30日 - 金价周五走低，势将录得今年首月下跌，因全球主要央行暗示宽松货币时代可能即将结束，推高公债收益率，并重创黄金等无息资产。

金价今年上半年上涨近8%，因今年开局表现强劲，但第二季涨势停滞，基本保持在3月底的水平。

1834 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,241.41美元。美国8月期金收挫0.3%，报每盎司1,242.30美元。

美国现货金6月迄今下跌约2%，第二季可能下跌0.6%。

欧洲央行、以及英国和加拿大央行官员本周的讲话暗示，自金融危机后开始实施的量化宽松计划可能即将结束，央行将会逐步将利率正常化。

“市场的跳膝反应是，风险意愿因股市走低而消退，而黄金表现也欠佳，基本上是对公债收益率攀升做出直接反应，”道明证券的商品策略部主管Bart Melek说。

“对金市而言，最重要的是美国货币政策正逐步收紧，因此，随着美国再度升息，金价走低，”LBBW的分析师Thorsten Proettel说。

德国指标公债收益率录得2015年12月以来最大周度涨幅，因投资者看似正在为超宽松货币政策时代结束作准备。

美国公债收益率连升第四日。

其它贵金属方面，现货银上扬0.3%，报每盎司16.63美元，本季回落9%，为跌幅最大的贵金属。

现货钯金表现最佳，本季上扬6.1%。周五跌0.5%，报每盎司842.93美元。现货铂金跌0.05%，报每盎司919.50美元。(完)