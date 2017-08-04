金价下跌 因美国就业数据提振美元

路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周五下跌1%，此前好于预期的美国就业数据提振受困的美元，并可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年第三次升息扫除障碍。

7月美国新增就业岗位强于预期，薪资增长幅度为五个月来最大，表明就业市场收紧，可能在一定程度上让美联储官员对通胀将会逐渐回升至2%的目标更有把握。

美元在数据发布前徘徊在接近15个月低位，数据发布后反弹，令以美元计价的黄金对美国以外投资者来说更贵。

“非农就业岗位强劲增长，以及失业率下降至16年低位，表明美联储将需要在今年晚些时候再升息，即便通胀仍低迷，”Capital Economics商品策略师Simona Gambarini称。

“在缺少重大地缘政治风险的情况下，我们认为美联储收紧政策将是今年金价的最大障碍，我们预计金价在年底前处于每盎司1,150美元水准。”

1802 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,257.66美元，盘中下跌1.1%，本周下跌0.9%，此前三周周线上涨。

美国12月期金收跌0.8%，报1,264.60美元。

其它贵金属，银价下跌2%至每盎司16.28美元，盘中触及两周低位的16.17美元。

铂金升0.1%，报每盎司961美元，盘中触及4月底以来最高的970.10美元，本周有望录得1月初以来的最佳周度表现。

钯金下跌0.6%，报每盎司879.45美元。(完)