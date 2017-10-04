金价缩小涨幅 因美元受收据提振摆脱低位

路透纽约/伦敦10月4日 - 金价周三缩小涨幅，因美元摆脱低位，此前发布的美国服务业数据强劲。

1825 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,274.41美元，周三稍早高见1,282美元。周二触及8月中以来最低。

美国12月期金收高2.20美元，或0.2%，报每盎司1,276.80美元。

“几天来连续下跌，一旦美元走软，给黄金提供了小幅反弹的理由，”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。

投资者将密切关注周三稍晚美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在圣路易斯联储活动中的讲话，寻找更多2018年前升息线索，Haworth称。

美元兑一篮子货币下跌，此前有报导称，美联储理事鲍威尔是美国财长努钦青睐的联储主席人选，而不是前理事瓦尔许。叶伦的任期到明年2月结束。

市场认为，鲍威尔的立场比瓦尔许鸽派，他过去曾批评美联储的公债购买计划。

美元货币市场期货走势暗示，消化了约70%的12月升息机率，但更加鸽派的美联储主席人选可能促使投资者押注，撤走当前宽松货币政策的步伐将更缓慢。

美元缩减跌幅，因数据显示，服务业指数升至逾12年来最高。

全球股指触及盘中纪录新高，受助于全球经济增长迹象，提振了美联储在12月会议上升息的可能性。

股市上涨通常会打击对避险黄金的需求。

现货银下跌0.04%，报每盎司16.59美元。

铂金涨0.7%，报每盎司913.70美元，钯金升1.1%，报每盎司925.40美元，两者上周出现平价，为16年来首次。(完)