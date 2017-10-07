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金价从两个月低位反弹 因报导引发朝鲜忧虑
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#国际财经
2017年10月7日 / 凌晨3点22分 / 11 天前

金价从两个月低位反弹 因报导引发朝鲜忧虑

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦10月6日 - 金价周五从两个月低位反弹，因俄罗斯一篇有关朝鲜准备试射远程导弹的报导引发了忧虑，美元转跌也给金价提供了支撑。

“俄罗斯有关朝鲜将进行导弹试射，射程可到达美国西海岸的报导，加上美元下跌提振金价从两个月低位反弹，”BMO Capital Markets基本和贵金属交易负责人Tai Wong称。

“金价在过去一个月下跌了7%，令投机性空头担心当前的水平，所以我们认为在跌至1,250美元之前将先达到1,300美元水平。”

1840 GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,273.06美元，美国12月期金收高0.1%，报1,274.90美元。

美元指数从两个半月高位下跌。

稍早，金价跌至两个月低位1,260.16美元，因上月美国失业率和薪资数据乐观，支撑12月进一步升息预期。美元和美债收益率被推高。

本周金价下跌0.5%，将录得连续第四周下跌，为今年以来的最长跌势。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares(GLD)持金量本周迄今减少了13.6吨，为九周来首周下降，也是7月底以来的最大流出量。

本周由于印度本地金价出现调整，当地的实货需求小幅改善，但行业限制以及走私增加影响该地金市。

现货银升1.1%，报每盎司16.75美元，盘中跌至两个月低位的16.30美元。铂金下跌0.03%，报每盎司910.75美元，盘中跌至7月12日以来最低的899.50美元。

钯金下跌2%，报每盎司920.25美元，仍高于铂金价格，上周钯金价格2001年来首次超过铂金价格。周五稍早两者之间价差达到每盎司34美元以上。(完)

编译 刘静；审校 李军

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