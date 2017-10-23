FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
金价缩减跌幅 此前触及逾两周低位
频道
专题
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
中共十九大
综述：中国重拳治污对经济增长影响不大 环保督查永远在路上
调查：中国2017年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%
深度分析
调查：中国2017年GDP增速料升至6.8% 但明年料放缓至6.4%
中国快速消费品销售增速趋缓 消费升级令休闲支出上升较快--贝恩
中国财经
中国快速消费品销售增速趋缓 消费升级令休闲支出上升较快--贝恩
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年10月23日 / 晚上11点24分 / 1 天内

金价缩减跌幅 此前触及逾两周低位

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦10月23日 - 金价周一触及逾两周低位后缩减跌幅，因技术信号扶助抵消美元走强和股市早盘上涨带来的压力。

1853 GMT，现货金下跌0.01%，报每盎司1,280.43美元，在触及10月6日以来最低价1,271.86美元后出现一波技术性买盘，帮助金价缩小跌幅。

美国12月期金收高0.40美元，或0.03%，报每盎司1,280.90美元。

美股早盘上涨，重压金价；股市稍后缩减涨幅，因本周仍有企业将发布第三季业绩，投资者获利回吐。

“新一周开始之际，美元和美股走强，令以美元计价的黄金进一步失宠，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada在一份公告中称。

日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的众议院选举中大胜，意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略或将延续，提振美元兑日圆升至三个月高位，这也令金价承压。

但盘中晚些时候，“人们买入，金价触及100日移动均线切入位，之后止损买盘被激发，”一位美国贵金属交易员称。

现货银升0.26%，报每盎司17.04美元，稍早触及10月9日以来最低的16.84美元，铂金升0.5%，报每盎司924.90美元，钯金跌1.6%，报每盎司959.20美元。(完)

编译 刘静；审校 母红

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below